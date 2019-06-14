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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kavga ettiği şahsın aracını çalıştırıp direğe çarptı

Kavga ettiği şahsın aracını çalıştırıp direğe çarptı

Direğe çarpan araçtan görüntüler

( BURSA ) BURSA

Polis Tahkikat Elektrik Direği Irak 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada bir kişi, kaçan husumetlisinin olay yerinde bıraktığı aracını çalıştırıp elektrik direğine çarptı. İddiaya göre, Mesudiye Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan A.K ile S.Y, sokak üzerinde karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.K. üzerindeki kuru sıkı tabancayla S.Y.’ye ateş etti. S.Y. kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra A.K., S.Y.'nin olay yerinde bıraktığı aracını çalıştırıp yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler iki şahsıda gözaltına alarak karakola götürdü. Maddi hasar meydana gelen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak detaylı incelemek üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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