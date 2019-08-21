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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kavga ettiği oğlunu bıçaklayan baba adliyeye sevk edildi

Kavga ettiği oğlunu bıçaklayan baba adliyeye sevk edildi

- BABANIN ADLİYEYE GETİRİLMESİ

İlk Müdahale Tutuklama Talebi Taşeron İşçi Ormanlı Polis Ekipleri 

-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, kavga ettiği 22 yaşındaki oğlunu karnından bıçaklayarak ağır yaralayan Cihan Dönmez (40), tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Olay, dün gece saatlerinde Doğancı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan Cihan Dönmez isimli vatandaş, iddiaya göre, maddi sebeplerden dolayı evde oğlu Şahin Dönmez ile tartıştı. Evde başlayan tartışma, baba ve oğulun dışarı çıkmasıyla kavgaya dönüştü. Kavga sırasında baba Cihan Dönmez, yanında bulunan bıçağı çıkararak oğlu Şahin Dönmez'i karnından bıçakladı. Şahin Dönmez kanlar içerisinde yerde kalırken, babası olay yerinden hızla kaçtı. Baba ve oğulun kavgasını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Şahin Dönmez, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Baba ormanda yakalandı Olaydan sonra kaçan baba Cihan Dönmez’i yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Baba Dönmez, sabah saatlerinde ormanlık alanda suç aleti ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Dönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcı karşısına çıkan Dönmez, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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