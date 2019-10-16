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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kavga ettiği motosikletli genci ara sokakta sıkıştırıp böyle kaza yaptırdı

Kavga ettiği motosikletli genci ara sokakta sıkıştırıp böyle kaza yaptırdı

Güvenlik kamerası

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( İSTANBUL )- Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı İSTANBUL

- Esenyurt'ta motosikletli genç, benzinlikte kavga ettiği kişi tarafından sokak sokak takip edilerek kazaya zorlandı. Motosikletli gence arkadan vurup kaza yapmasına neden olan şüpheliler daha sonra ise kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Saadetdere Mahallesi 81'inci sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre Hamza K. ve arkadaşları yakınlarda bulunan bir benzin istasyonunda başka bir araç sürücüsü ile kavga etti. Yaşanan kavga sonrasında Hamza K. motosikletine binerek bölgeden ayrıldı. Kendisini takip eden kavga ettiği kişiler bir ara sokakta Hamza K.'nin kullandığı motosiklete çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralanan Hamza K., olay yerine diğer çevredeki arkadaşları tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerine gelerek inceleme yaptı. Yaşanan olay güvenlik kamerasında Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Hamza K.'nin ara sokaktan içeri motosiklet girmesi ve devamında arkasından gelen kavga ettiği kişilerin motosikletli gence arkadan vurması ve devirdikten sonra kaçtığı anlar yer alıyor. (MD-
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