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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kavga ettiği kayınvalidesini öldürdü - ERZİNCAN

Kavga ettiği kayınvalidesini öldürdü - ERZİNCAN

- Olayın yaşandığı evin önünden görüntüler - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması - Olay yerinden alınan delilerin polis aracına konması Kavga ettiği kayınvalidesini öldürdü - Erzincan 'da kavga ettiği kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen gelin gözaltına alındıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da kavga ettiği gelini tarafından bıçaklandığı öne sürülen kayınvalide hayatını kaybetti.Kent merkezindeki bir evde oturan N.Y. (39) sabah saatlerinde Hocabey Mahallesi 1007 Sokak'taki kayınvalidesi Yüksel Y'nin (64) evine gitti.Bir süre sonra taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, gelini tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Yüksel Y. ağır yaralandı.Çevredekilerin durumu bildirmesi ile olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan kayınvadide, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Gelin N.Y. ise polislerce gözaltına alındı.Evin bulunduğu alanı güvenlik koridoru ile çembere alan polisler, olay yerinde çeşitli deliller de toplayıp incelenmek üzere emniyete götürdü.

Polis Aracı Polis Bild Kayınvalide Valid 

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