Kavga ettiği 5 kişinin üzerine arabayı böyle sürdü



- Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kişi tartıştığı 5 kişinin üzerine araba sürerek yaralanmalarına sebep oldu. Gemlik İstiklal Caddesinde meydana gelen olayda, araç kiralama firması sahibi şahıs, kavga ettiği beş kişinin üzerine araba sürdü. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İddialara göre komşusu ile tartışan araç kiralama firması sahibi ve kardeşleri, olayı sürdürdü. Tartışma devam ettikten bir süre sonra, zanlı iş yerleri önünde oturan esnafın üzerine aracını sürdü. 5 kişinin yaralandığı kazada, 2 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Olay alakalı soruşturma başlatılırken, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları gözaltına aldı.

