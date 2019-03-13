Kavga etmek için yol ortasında durdular, kazaya sebep oldular

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( İSTANBUL - ÖZEL)- E-5'teki zincirleme kazada araçlar birbirine girdi İSTANBUL



- E-5 Maltepe mevkiinde iddialara göre tartışan iki sürücü araçlarını sok şeritte durdurdular. O esnada akadan gelen 3 araç ta duramayarak birbirlerine çarptı. Kazaya sebebiyet veren iki aracın olay yerinden kaçtığı kazada trafik bir süreliğine durdu. Olay akşam 20:30 sıralarında E-5 karayolu Maltepe mevkiinde meydana geldi. İddialara göre birbirleriyle tartışan iki araç sürücüsü sol şeritte durdular. Arkadan gelmekte olan lüks aracın sürücüsü duramayarak önündeki araca çarptı. Ardından Hakan Pehlivan kontrolündeki araç da duramayarak önündeki lüks araca çarptı. Yoldan gelen ve hızını kesemeyen Hasan İncedere kontrolündeki aracın da önündeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın hemen ardından, kazaya sebebiyet veren iki araç sürücüsü araçları ile olay yerinden uzaklaştı. Hasan İncedere, arkadan başka bir aracın kendisine çarptığını ve olay yerinden uzaklaştığını iddia etti. Birbirlerine çarpan araçların sürücüleri , diğer iki aracın plakalarını alamadıklarını ifade ederken, en yakın trafik kamerasından o şahısların bulunmasını yetkililerden istediler. Daha sonra olay yerine gelen trafik ekipleri ve çekicilerin çalışması sonucu kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı, yol trafiğe tekrar açıldı.

