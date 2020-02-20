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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kavga eden keçilerin boynuzuna hortum taktı İzle

Kavga eden keçilerin boynuzuna hortum taktı İzle

boynuzlara takılan hortumlar

Keçi Hayvan 

-Karda kavga eden keçiler
-Ahırdan görüntü
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-detaylar

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir çiftçi, birbirlerini boynuzlayarak yaralayan keçilerine ilginç bir çözüm buldu. Hayvanlarını bir bir yakalayan çiftçi, boynuzlarına hortum takarak yaralanmalarının önüne geçti. Beytüşşebap ilçesinde çetin geçen kış aylarından dolayı 4 ay boyunca ahırlarda bekletilen keçilerin kavgası çiftçileri ilginç bir yöntem bulmasına neden oldu. Çiftçi, birbirlerini boynuzlayarak yaralanmalarına neden olan hayvanlarını bir bir yakalayıp boynuzlarına hortum taktı. Boynuzlara takılan hortum ve borular sayesinde kavga eden keçilerin yaralanmasının önüne geçildi. Bugüne kadar 4 keçisi kavgalar nedeniyle boynuzlanarak telef olan çiftçi, çözümü ancak bu şekilde bulduğunu ifade etti.

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