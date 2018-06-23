Kavakpınar Mahallesi'ndeki Cemevi Sosyal ve Kültürel Tesisi'nin yapımı tamamlandı - İSTANBUL Video
- Tesisin dış/genel planı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya'nın konuşması - Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner'in konuşması - İmzaların atılmasıİSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "(Bu mekanların (cemevi) hukuki statüsü ile ilgili epey mesafeler katedildi. Meşruiyet noktasında, tartışma noktasında bilimsel birçok tartışmalar yapıldı. Metinler, kitaplar hazırlandı. Ama hamdolsun iyi bir yolda gidiyoruz. Bu anlamda Tayyip Beyin başlatmış olduğu bu hizmetlerin inanıyorum daha da gelişecek ve güzelleşecektir." dedi. Pendik Belediyesi tarafından Kavakpınar Mahallesi'ne inşa edilen Cemevi Sosyal ve Kültürel Tesisi'nin yapımı tamamlandı.Burada düzenlenen törende konuşan Erol Kaya, Cem Vakfı'nın, buranın tahsisiyle ilgili talebini Pendik Belediyesi'ne ilettiğini belirterek, "Erdoğan Döner Bey belediye başkanımıza talebini iletiyorlar. Herhalde ilk mecliste de Bismillah deyip iş bitmiş oluyor. Allah hayırlı eylesin. Betonların değil, esas olan burada insanımızın birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin nakşedildiği eğitimlerin olması." dedi. Cemevinin inançların öğrenileceği, değerlerin gençlere aktarılacağı bir mekan olması temennisinde bulunan Kaya, "Bu mekanların hukuki statüsü ile ilgili epey mesafeler katedildi. Meşruiyet noktasında, tartışma noktasında bilimsel birçok tartışmalar yapıldı. Metinler, kitaplar hazırlandı. Ama hamdolsun iyi bir yolda gidiyoruz. Bu anlamda Tayyip Beyin başlatmış olduğu bu hizmetler inanıyorum daha da gelişecek ve güzelleşecektir." ifadelerini kullandı.Kaya, 24 Haziran'da yapılacak seçime değinerek, "Şimdi daha iyi bir nokta olsun diye parlamenter sistemle ilgili tercihimizi başkanlıktan yana yaptık. Şimdi yeni bir dönem, yeni bir Türkiye, daha güvenli ve istikrarlı bir Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.Törende konuşan Cem Vakfı Başkanı Erdoğan Döner de "Daha önce biliyorsunuz cemevleri yaygın değildi. Bugün Türkiye'de 4 bine yakın cemevi var. Ama bu kadar mütevazi, bu kadar güzel, bu kadar kullanıma uygun cemevlerinin sayısı da az." dedi. Cemevlerinin kapılarının her türlü inançtan insanlara açık olduğunu dile getiren Döner, "Alevisiyle Sünnisiyle hepimiz inancına bakmaksızın aynı kapıdan içeri girebiliyoruz. Bizler bu vatanın, bu cumhuriyetin temel unsurlarıyız. Bu cumhuriyetin kurucularıyız hepimiz hep beraber. Biz birbirimizi yakında tanıdıkça aslında inancımızın birbirinden çok farklı olmadığını gördük." diye konuştu. İslam inancına mensup insanların kendilerine yapılan iyiliği asla unutmadıklarını ifade eden Döner, "Bakın böyle ayrımsız bakan, bütün inançlara saygısı olan yöneticiler olduktan sonra Türkiye'de hiçbir sorunun kalmayacağına inanıyorum." diye konuştu. Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin ise şöyle konuştu:"Zannediyorum mevcut cemevleri içerisinde en nitelikli olanını bugün hayata geçirmiş oluyoruz. Ufak tefek eksikliklerimiz var tabi. Buradan bir tecrübe çıkaracağız. Burası mükemmel oldu demiyorum. Tabi kamu yararına bir vakfa doğrudan devir, doğrudan tahsis, meclis kararıyla mümkün. Cem Vakfımızın bu talebinin meclisimizde değerlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Bugün aslında yaptığımız bu seremoni, bu törende Cem Vakfı'nın bu binanın kullanımı ile ilgili tahsis talebini Meclise havale etmek ile ilişkili bir süreç gerçekleştirmiş olacağız."Pendik Belediyesi tarafından Kavakpınar Mahallesi'ne inşa edilen 4 katlı 2 bin 98 metrekarelik Cemevi Sosyal ve Kültürel Tesisi'nin yapımı yaklaşık bir yıl sürdü.