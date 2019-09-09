Kavacık’taki üniversitede korkutan yangın İzle

-İtfaiye detaylar

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye detayları

-Öğrencilerden görüntü

-Detay görüntüler

-Öğrenci röp



( İSTANBUL - TOPLU) İSTANBUL



- Beykoz Kavacık’ta bir üniversitenin laboratuvarlarının bulunduğu binanın beşinci katında yangın çıktı. Binada bulunan öğrenciler hızla tahliye edilirken itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Beykoz Kavacık’ta saat 09:30 sıralarında bir üniversitenin kampüsünde laboratuvarların bulunduğu binanın beşinci katında yanın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı gözlendi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, binada bulunan öğrenciler hızla tahliye edildi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

