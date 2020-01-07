Kavacık’ta villanın bahçesinin istinat duvarı çöktü

-Toprak ve ağaçlar

-İş makinesi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beykoz Kavacık’ta bir villanın bahçesinin istinat duvarı yola çöktü. Duvarın çökmesiyle yolu kaplayan toprak ve ağaç parçaları iş makinesiyle kaldırıldı. Beykoz Kavacık’ta saat 16.30 sıralarında bir villanın bahçesinin istinat duvarı, yoğun yağış nedeniyle çöktü. Duvarın çökmesiyle beraber ağaç parçaları ve toprak da yolu kapladı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Duvarın çökmesiyle yolu kaplayan ağaç parçaları ve toprak, iş makinesi ile kaldırıldı. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı.



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