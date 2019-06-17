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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
KAÜ'de mezuniyet heyecanı - KARS

KAÜ'de mezuniyet heyecanı - KARS

- Mezun olan öğrenciler - Öğrencilerden detay - Kars Valisi Türker Öksüz'ün konuşması - KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'nun konuşmasıKAÜ'de mezuniyet heyecanı - Kafkas Üniversitesinde 2 bin 800 öğrenci mezun olma heyecanı yaşadıKARS (AA) - Kafkas Üniversitesi'nde (KAÜ) 2018 - 2019 mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
KAÜ Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda düzenlenen törende 2 bin 800 öğrenci mezun olma heyecanı yaşadı.Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Törende üniversitenin düzenlediği yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Kars Valisi Türker Öksüz, yaptığı konuşmada, Kafkas Üniversitesinin kurulduğu günden bu yana her alanda büyük gelişmeler kaydettiğini ifade ederek, "Üniversite sahip olduğu 45 akademik birim, 872 öğretim elemanı ve yaklaşık 20 bin öğrenci kapasitesiyle Doğu Anadolu'nun en önemli üniversitelerinden biri haline gelmiştir." dedi.
KAÜ'nün ülke ve şehir için önemli bir üniversite olduğunu dile getiren Öksüz, "Yarının güçlü Türkiye'si içi şehrimizin geleceği için üniversitemizin özellikle tarım, hayvancılık ve turizm başta olmak üzere diğer sektörler ile iç içe olması, toplumla ve sivil toplum kuruluşlarıyla, sanayiyle yakın diyalog içerisinde işbirliği içinde olması büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.
KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ise üniversitenin 1992 yılında kurulduğunu anımsatarak, "27 yıllık eğitim, öğretim yolculuğunda üniversite yerleşkelerimiz personel, öğrenci ve fiziki mekan açısından önemli bir büyüme ve gelişme kaydetmiştir. Üniversitemizde, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetleri, 11 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 3 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 1 bağımsız bölüm, 3 enstitü ve 21 araştırma ve uygulama merkezinde sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.2018 - 2019 eğitim öğretim yılında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitimde toplam 20 bin 938 öğrenci ile akademik yılı tamamladıklarını anlatan Kapu, "Öğrenci sayımızın içerisinde 16 farklı ülkeden toplam bin 783 yabancı uyruklu öğrenci eğitim ve öğrenim görmektedir. Üniversitemiz akademik kadrosunda 74 profesör, 62 doçent, 304 doktor öğretim üyesi, 204 öğretim görevlisi, 254 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 898 öğretim üyesi bulunmaktadır." şeklinde konuştu.
Program öğrencilerin temsili diplomalarını alması ve keplerini havaya fırlatmalarıyla sona erdi.

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