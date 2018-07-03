Kato Dağı eteklerinde sahilleri aratmayan görüntüler

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-Asfalttan görüntü



( ŞIRNAK - ÖZEL) - Sıcaklardan bunalan vatandaş ve çocuklar terörün bittiği bölgelere akın etti ŞIRNAK



- Güneydoğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kavurucu sıcaklar ile birlikte yıllarca terörden dolayı gidilemeyen ve terörün yerini huzura bıraktığı bölgelere vatandaşları akın etti. Terör örgütü PKK'nın yıllarca üs olarak kullandığı ve 2017 yılında yapılan operasyonlarla temizlenen Kato Dağı eteğinde bulunan Habur Çayı, huzurla birlikte turizm bölgelerindeki sahilleri aratmayan görüntüler oluşturdu. Kavurucu sıcaklar insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Vatandaşlar ve çocuklar Habur Çayı'nda serinlerken aşırı sıcaklardan dolayı çobanlar da hayvanlarını meralara salamadı. Termometrelerin gün ortasında 36 ile 40 derece arasında gösterdiği bölgede vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaya gayret gösteriyor. Köylerde hayvancılıkla uğraşan Berivanlar sıcaklar nedeniyle keçilerini mera alanlarına götüremediklerini bu yüzden hep gölgelik alanlarda beklettiklerini söyledi.



Köy çobanları hayvanları sıcaklardan korumak için sürekli Habur Çayı kenarında otlatıyor. Habur Çayı serinlemek isteyenlerin akınına uğradı Kavurucu sıcaklardan bunalan bazı vatandaşlar Habur Çayına akın etti. Çayın soğuk sularında serinlemeye çalışan çocuklar akşam saatlerine kadar yüzmenin keyfini çıkarırken, uzun yıllardır özlenen tablolar ortaya çıktı. Kerem Gökçe adındaki çocuk sıcaklardan korunmak için gün boyu suda kaldığını söyledi.



Gökçe, "3 gündür havalar çok sıcak, dışarı çıkamıyorduk. Evden çıkan herkes buraya gelir ve akşama kadar yüzerek serinlemeye çalışır. Sular pis ama yinede mecburuz. Serinlemek için dere yataklarına ya da Habur Çayına geliyoruz" dedi.

Ozan Ermağan ise annesi ile birlikte keçileri sağmak için geldiği Habur Çayı kenarında serinlemek için suya girdiğini söyledi.



Ermağan, "Annemle beraber süt sağmak için geldiğimiz yerde havalar çok sıcak olunca yüzmek istedim. Annem eskisi gibi keçilerden süt sağamıyor çünkü havalar çok sıcak çobanlar keçileri gölge alanlarda bekletiyor. Yoksa hepsi hasta olur. Bu gün dere kenarında yüzmenin keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.

Sıcak hava nedeniyle dere yataklarında bekletilen keçi ve koyun sürülerinin kavurucu sıcaktan etkilenmemesi için elinden geleni yapan çoban gündüz sıcak gece ise kurt korkusuyla uyumazken Berivanlar süt alamadıkları için perişan olduklarını söyledi.



Öte yandan sıcak hava dalgasının ardından sürücülere zor anlar yaşatan eriyen asfalt araçların ziftle kaplanmasına neden oldu. Karayolları ekipleri çalışma başlatırken Şırnak Beytüşşebap yolunda sıcaklardan dolayı yüzeye çıkan zift yüzünden sürücülere zor anlar yaşattı.

