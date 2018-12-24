-Annenin çocuğun fotoğrafına bakması

-Anne ile röportaj

-Gencin fotoğrafı



( ORDU ) Katledilen Iraklı gencin annesi konuştu: "Top oynamaya gitti, ondan sonra gelmedi"- Acılı anne, 2 buçuk yıldır Ordu'da olduklarını belirterek, olayın aydınlatılmasını istedi ORDU



- Ordu'da katı atık ve ayrıştırma tesisinde cesedi bulunan Iraklı gencin annesi, çocuğunun evden futbol oynamak için çıktığını, bir daha da geri dönmediğini söyledi.



Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi’nde bulunan katı atık ve ayrıştırma tesisine getirilen tırda bulunmuş erkek cesedinin kimliği, yapılan çalışmaların ardından belirlendi. Cesedin, 16 yaşındaki Hussein Kalaf Abdulameer Marzoq’a ait olduğu tespit edildi. Ordu'ya 2 buçuk yıl önce gelen ve 4 çocuklu ailenin en büyük evlatları olan Husseın Kalaf Abdulameer Marzoq'un, top oynamak için evden çıktığı belirlendi. Cenaze Trabzon’a gönderildi Annesi tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgunda teşhis edilen Iraklı gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, yaptığı geniş çaplı incelemeler sonucu, cesedi çöpe atanları tespit etmek için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı iddia edilen Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Futbol oynamaya çıktı, ölüm haberi geldi Anne Faizia Kalaf (45), oğlunun Cumartesi akşamı futbol oynamak için evden çıktığını, bir daha da geri dönmediğini belirtti.

Yaklaşık 2 buçuk yıl önce Türkiye’ye geldiklerini anlatan anne Faizia Kalaf, şüpheli olarak düşündükleri kimsenin olmadığını aktardı. Oğlu ile yaptıkları son telefon görüşmesinde futbol oynadığını söylediğini ifade eden anne Kalaf, polislerin kendisine haber verdiğini, daha sonra oğlunun kimliğini tespit ettiklerini aktardı. Acılı anne, cenazenin şuanda Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini, işlemlerin ardından Irak’ta defnedileceğini de aktardı. Olayı anlatırken gözyaşlarına boğulan acılı anne, oğlunun düşmanının olmadığını ileri sürdü. 2 buçuk yıldır 4 çocuğuyla Ordu’da yaşadıklarını anlatan anne, olayın yakın zamanda aydınlatılmasını istediklerini belirtti.

Öte yandan, baba Almeer Kalaf’ın Irak’ta olduğu ve bu akşam Ordu’ya geleceği de öğrenildi.

