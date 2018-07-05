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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Katledilen baba ve oğlunun cenazeleri Diyarbakır’a getirildi

Katledilen baba ve oğlunun cenazeleri Diyarbakır’a getirildi

Cenazelerin morga götürülmesi

Cenaze Kalaba Alabalık Terör Örgütü 

-Cenaze aracı
-Ağlayan eşi ve çocukları
-Toplanan kalabalık
-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi
-Genel ve detay görüntüler
-Fotoğraf

( DİYARBAKIR )- Hastane önünde toplanan yakınları ağıtlar yaktı DİYARBAKIR

- Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından 9 gün önce kaçırılıp katledilen ve cenazeleri bugün bulunan baba ve zihinsel engelli oğlunun cenazeleri Diyarbakır’a getirildi.
Morg önünde toplanan baba ve oğulun yakınları ağıtlar yaktı. Lice ilçesi Yalımlı köyü Leyhosor mezrası Üçyol mevkisinde cesetleri bulunan terör örgütü PKK’nın katlettiği baba Remzi Güler (48) ve zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler’in (24) cenazeleri, Lice Devlet Hastanesinde yapılan işlemlerinin ardından otopsi için Diyarbakır’a getirildi.
Cenazeler, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morg önünde toplanan baba ve oğlunun yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, bazı kadınlar acılarını ağıt yakarak dile getirdi.
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