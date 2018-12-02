Katlanabilir bisikletle 5 bin kilometre...Doğa İçin Katlan sloganıyla yola çıkan kimyager işini bırakıp katlanır bisikletle Türkiye turu yaptı İzle

-Turda kullandığı bisikletinden detay

-Türkiye turu esnasında çektiği görüntüler



( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ



- Çorlu’da ikamet eden kimyager Serhat Mutlu (31) 6 yıldır sürdürdüğü beyaz yakalı işini bırakarak katlanabilir bisikletiyle Türkiye turu yaptı. 38 il dolaşarak 5 bin 250 kilometre yol yapan Mutlu, bu alanda katlanabilir bisikletle yapılan en uzun mesafeye de imza attı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezunu olduğunu kaydeden Serhat Mutlu, “Mezun olduktan sonra 6 yıl kadar iş tecrübem oldu. İlk başlarda üniversitede okurken benim de hayalim işimin olması belirli saatlerde işe gidip gelmekti. İş hayatına başladığımda gördüm ki beni mutlu eden hayatın bu tarafı değil. Bunu fark ettim. Zaten ben iş hayatım boyunca da gezen biriydim. Avrupa’da hatta Afrika’da bazı ülkeleri gezdim. Bu bende baskılanan yönü ortaya çıkardı ve beni böyle bir tura itti” dedi.

Başladığım noktaya dönmesinin 90 gün sürdüğümü kaydeden Serhat Mutlu, “İstanbul’dan başladım. Feribotla Mudanya’ya geçtim. Bursa'dan Kastamonu'ya, Trabzon'dan Ağrı'ya, Antalya'dan İzmir'e kadar 38 ile gittim ve 5 bin 250 kilometre yol yaparak başladığım noktaya geri döndüm. Bu süre zarfında başımdan bir sürü de ilginç olay geçti” diye konuştu.

Yaptığım 90 günlük turu doğa için katlan sloganı altında yaptım diyen Mutlu, “O yüzden de katlanır bisikletle yaptım. Biraz daha zor olsun istedim. Doğanın hızla katledildiği şu günlerde bunun önemi daha yukarıya taşımak adına daha geniş kitlelere yaymak adına doğa için katlan sloganıyla yola çıktım. Yaptığım bu tur Türkiye’de katlanır bisikletle yapılan en uzun tur oldu. 90 gün boyunca konaklamamın büyük çoğunluğunu çadırda yaptım. Küçük bir ocağım vardı yemeğimi de çoğu zaman kendim yaptım. 90 günde bin 800 - 2 bin TL gibi bir harcamam oldu. Onun da büyük çoğunluğu yemek harcaması oldu” şeklinde konuştu.

Bisikletim normalde şehir kullanımı için tasarlanan katlanan bir bisiklet diyen Mutlu, “Zor oldu ve yokuş yukarı beni biraz yordu ama hiçbir zaman ne yapıyorum ben neden bununla yola çıktım ya da burada ne işim var demedim. Zaten en başından beri ben bu işi yapacağım diye yola çıktım” dedi.

Tekrar beyaz yakalı işine dönmeyi düşünmediğini de sözlerine ekleyen Serhat Mutlu, “Açıkçası tekrar beyaz yakalı hayatıma geri dönmek gibi bir plan yok hayatımda. Büyük konuşmayayım ama hayalimde böyle bir şey yok. Şu an mutluyum ileriye dönük planlarım hayallerim var ama özel sektöre dönmek yok. Benim gibi hayali olanlara da tavsiyem ne olursa olsun hayallerinin peşinden gitsinler, vazgeçmesinler. En sonunda kazanan onlar olacaklar, cesaretlerini toplayıp hayallerinin peşinden gitsinler” diye konuştu.



