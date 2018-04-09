Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Katırla patlayıcı taşıyan teröristler SİHA ile vuruldu - AĞRI Haberi

Katırla patlayıcı taşıyan teröristler SİHA ile vuruldu - AĞRI Haberi

- Teröristlerin vurulma anı - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında katır ile silah ve patlayıcı madde taşıdıkları belirlenen bölücü terör örgüt mensupları silahlı insansız hava aracı ile etkisiz hale getirildi - Yerlerinin belli olmaması için kullandıkları katırı uzaklaştırmaya çalışan teröristlerin, hayvana yaptıkları eziyet ve işkence hava aracı tarafından görüntülendiANKARA (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında katır ile silah ve patlayıcı madde taşıdıkları belirlenen bölücü terör örgüt mensupları, jandarma ekiplerince silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.
Jandarma Genel Komutanlığınca paylaşılan görüntülerde, sırtındaki silah ve patlayıcı madde boșaltıldıktan sonra yerlerinin belirlenmesini istemeyen teröristlerin kullandıkları katırı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştıkları görülüyor.Kayalık alanda yürümekte zorlanan katırın, saatlerce kafasına ve ayaklarına vurularak eziyet ve işkenceye maruz kaldığı da görüntülere yansıyor.Görüntüler, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin ayrım yapmaksızın canlılara zarar verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin SİHA destekli operasyonunda eylem hazırlığında olan teröristler etkisiz hale getirilirken işkenceye maruz kalan hayvan da teröristlerin zulmünden kurtarıldı.

İnsansız Hava Aracı Jandarma Terör Örgütü Teröristler Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı