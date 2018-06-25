Katırdan düşen çiftçiyi sedyeyle 4 kilometre taşıdılar - ZONGULDAK
- Genel görüntüler - Yaralının sedyede taşınması - Yaralının getirilişi ve ambulansa bindirilmesiKatırdan düşen çiftçiyi sedyeyle 4 kilometre taşıdılar - Zonguldak 'ta katırdan düşerek yaralanan köylü, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından sedyeyle taşınarak hastaneye kaldırıldıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde katırdan düşerek yaralanan köylüyü itfaiye ve vatandaşlar kurtarırken, ekiplerce 4 kilometre sedye ile taşınan yaralı hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlar köyünde Hüseyin Öğüt, sabah saatlerinde evden çıkarak yaklaşık 4 kilometre patika geçtikten sonra tarlasına geldi.Tarlaya geldiği sırada bindiği katırın havlayan köpekten korkması üzerine dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden taşlık alana düşen Öğüt, yaralandı.Öğüt'ün cep telefonu ile ailesine haber vermesinin ardından olay yerine Ereğli Belediyesi İtfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Olayı duyan köylüler ile yaklaşık 4 kilometre patika yol yürüyen ekipler, ulaştıkları Hüseyin Öğüt'e ilk müdahaleyi burada yaptı.Sedyeye konulan Öğüt, köylüler ve ekiplerce taşınarak ambulansa getirildi. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.