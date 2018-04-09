Katır ile silah ve patlayıcı madde taşıyan teröristler kamerada



- Ağrı Doğubayazıt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, 6 Nisan 2018 tarihinde, PKK/KCK bölücü terör örgüt mensuplarının "katır ile silah ve patlayıcı madde" taşıdığını tespit etti.Kayalık alanda yürümekte zorlanan hayvan, teröristlerce saatlerce kafasına ve ayaklarına vurularak işkenceye maruz kaldı. Hayvanın sırtındaki silah ve patlayıcı madde bo?altıldıktan sonra , yerlerinin belirlenmesini istemeyen teröristlerce bölgeden uzaklaştırıldı. SİHA destekli yapılan operasyonda eylem hazırlığında olan teröristler etkisiz hale getirilirken, işkenceye maruz kalan hayvan da PKK zulmünden kurtarıldı. Bölücü terör örgütü mensupları, terörist başı Abdullah Öcalan’ın “ Demokratik Ekolojik Toplum” söylemlerinde “Hayvanlara dost, doğayla barışık” yalanlarını her fırsatta kullanılıyordu. Yaşanan bu olay, PKK’lı teröristlerin insan, hayvan ayırmaksızın her türlü canlıya zarar verebildiğini bir kez daha gösterdi.

