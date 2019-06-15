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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Katilleri yakalamak için 50'den fazla güvenlik kamerası tek tek incelendi

Katilleri yakalamak için 50'den fazla güvenlik kamerası tek tek incelendi

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğünden çıkarılışı detay görüntü

Yaşlı Kadın Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız Avcılık 

-Adliyeye getirilişi detay görüntü
-Cinayetin işlendiği evden detay görüntü
-kadının fotoğrafı

( MANİSA )- Manisa’da yaşlı kadını döverek öldüren caniler yakalandı - İkisi gözcülük yaptı, birisi öldürdü MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesinde 3 çocuk annesi Fatma Akkaya’yı(73) darp ederek öldüren 3 kişi Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu saklandıkları yerde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Salihli’nin Kurtuluş Mahallesi 246. Sokak’ta 73 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Akkaya, evinde darp edilerek öldürüldü. Cinayet olayının ardından harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kurduğu özel ekiplerle soruşturmayı derinleştirdi. Cinayet olayının işlendiği 246. Sokak ile bağlantılı tüm sokakları tek inceleyen ekipler 50’den fazla güvenlik kamerasını, MOBESE kayıtlarını tek tek inceledi. 100’e yakın şahısla bire bir temasa geçen ekipler ulaştıkları ipuçları sayesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kimlikleri tespit edilen S.K, A.A, M.Ö isimli şüpheliler, Taytan, Caferbey ve Hasalan Mahallelerine düzenlenen operasyonlar sonucu kıskıvrak yakalandı. İddialara göre darp edilerek öldürülen Fatma Akkaya’nın evine hırsızlık amaçlı girildiği, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerden birisi eve girip olayı gerçekleştirirken diğerleri de gözcülük yaptığı belirtildi. Öte yandan 3 şüphelinin birbirlerini suçladığı öğrenildi. Tutuklandılar Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından 3 şüpheli Salihli Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Ali A.(28), Mustafa Ö. (39) ve Sabri K. (68) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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