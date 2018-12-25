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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Katil zanlısından muhabire tehdit; 'istersen senide vurayım'

Katil zanlısından muhabire tehdit; 'istersen senide vurayım'

Güvenlik Kamerası

Kamera Kaydı Silahlı Kavga Güvenlik Kamerası Kahvehane Ağır Yaralı 

-Şahsın Ateş Etmesi
-Olay yeri
-Katil zanlısının konuşması
--Arşiv Görüntüler-

( SAKARYA ) Katil zanlısından muhabire tehdit; "istersen senide vurayım"-Dehşet anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı SAKARYA - Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir kahvehane’nin önünde baba’nın ölmesine oğlu’nun da yaralanmasına sebep olan silahlı kavganın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Olay, 16 Aralık günü saat 20.10 sularında Hendek ilçesi Yenimahalle Beştepeler Caddesi’nde bulunan bir kahvehanenin önünde meydana gelmişti. Akşam saatlerinde alkol aldığı iddia edilen Hikmet Usta isimli şahıs belindeki silahı çıkartarak havaya ateş açmış, o sırada oradan geçen Kadir Sakçı ile 17 yaşındaki oğlu Burhan Sakçı’nın tepki göstermesi üzerine saldırgan şahıs elindeki silahı baba ile oğluna doğrultarak 5 el ateş etmişti. Yaşanan olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Kadir Sakçı hayatını kaybetmişti. Saldırgan Hikmet Usta saldırıdan sonra Bursa’da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde Usta’nın baba ve oğul'a ateş etmesi gözüküyor.
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