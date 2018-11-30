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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Katil zanlısı tarafından hastaneye bırakılan kişi öldü - KONYA

Katil zanlısı tarafından hastaneye bırakılan kişi öldü - KONYA

- Katil zanlısı tarafından hastaneye bırakılan kişi öldü - Cinayetin işlendiği evin dışı - Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi ve morgKatil zanlısı tarafından hastaneye bırakılan kişi öldü - Konya 'da av tüfeğiyle vurularak otomobille hastanenin acil servisine bırakılan kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı - Katil zanlısı ile kardeşi polise teslim olduKONYA (AA) - Konya 'nın Akşehir ilçesinde av tüfeğiyle vurularak otomobille hastaneye bırakılan kişi hayatını kaybetti.İddiaya göre, Ali Kırkuşu (28), Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki evinde eniştesi Süleyman G. (22) ve onun ağabeyi Turgut G. (25) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Turgut G. tarafından av tüfeğiyle vurulan Kırkuşu, karnından yaralandı.Turgut G, yaralıyı otomobille Akşehir Devlet Hastanesinin acil servisine bırakarak kaçtı.Kırkuşu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Turgut G. ve kardeşi Süleyman G'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu öğrenildi.

Acil Servis Polis Hastane Irak 

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