Katil zanlısı annesini öldüreceğini komşularına söylemiş Haberi

-KÖYÜN GENEL GÖRÜNTÜSÜ

-KOMŞU AİLENİN AÇIKLAMASI

-CİNAYETİN İŞLEDİĞİN EVİN DIŞ GÖRÜNTÜSÜ

-CİNAYETİN İŞLENDİĞİN EVİN BAHÇESİNDE KOMŞU AÇIKLAMASI

-KATİL CANLISININ ANNESİNİ EVİN ARKASINDA GÖMDÜĞÜ YER

-KOMŞUNUN CİNAYET ZANLISINA YAPTIRILAN TATBİKATI AÇIKLAMASI

-BAYAN KOMŞUNUN AÇIKLAMASI

-EVİN DIŞ GÖRÜNTÜSÜ

-ARŞİV GÖRÜNTÜ

-FOTOĞRAF



( BALIKESİR -ÖZEL)- Para için annesini öldürüp bahçeye gömdü BALIKESİR



- Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Çıkrıkçılar Kırsal Mahallesi’nde annesini öldürerek evin bahçesine gömülmesiyle sonuçlanan olayın detayları ortaya çıktı. Oğlu tarafından cinayete kurban giden talihsiz kadının komşuları kadının tarlasını sattığı ve parasını oğluna vermek istemediği için öldürüldüğünü ileri sürdü. Komşuları maktul F.K.S’nin ölmeden önce oğlu tarafından katledileceğini söylediğini iddia ettiler. Oğlu H.K. tarafından hayatına son verilen F.K.S’nin komşuları üç yıl önce gerçekleştirilen olayla ilgili bildiklerini anlattı. Oğlu tarafından öldürülen talihsiz kadının komşuları Yusuf Eryılmaz ve eşi F.K.S’nin iyi bir komşu olduğunu belirtirlerken, F.K’nin annesini tarla parasını annesinden alamadığı için öldürdüğünü duyduklarını söyledi.



Katil zanlısı F.K’ye lanet okuyan maktulün komşuları, annesini katleden F.K’nin psikopat olduğunu da iddia etti. "Komşunun oğlu psikopattı" Oğlu tarafından öldürülen F.K.S’nin mahalleden komşusu Yusuf Eryılmaz yaşanan olayla ilgili olarak, “Buralarda durmazdı, tanımazdık. Bekardı bu, oğlu vardı. Oğlunun biri askerde öldü, şehit mi ne oldu, vurdular herhalde. Bu da evliydi, hanımından falan boşandı, psikopat gibi bir şey oldu. Beynelmilel bir şeydi. Afedersiniz insana benzer bir yeri yoktu, psikopattı. Anasını öldüren insan iyi olur mu? Annesi normal bir kişiydi. Nasıl bir vicdan var da öldürdün. Bir de evin bahçesine gömmüş” diye konuştu.

Maktulün komşusu Yusuf Eryılmaz’ın eşi de F.K.S’nin oğlu tarafından öldürüleceğini daha önceden dile getirdiğini belirterek, “Komşumuzdu burada. İyiydi, iyi bir kadındı, hiç kimseye zararı yoktu buralarda. Tarla satmış, tarla parası yüzünden kavga etmişler herhalde. Para alacağım diye annesini öldürmüş. Annesinden para alacakmış, para istiyormuş. Kendisi “benden para istiyor, tarla derdine beni gebertecek bu” diyordu. Tam da dediği gibi oldu” ifadelerini kullandı. Kendisini Antalya’da çocuk bakmaya gitti biliyorduk Talihsiz kadının komşusu Yusuf Eryılmaz olay yerinde maktulün gömüldüğü yerde de katil zanlısının yakalanmasıyla ilgili, “Cezası yok diye yakalanıyor bu. Arayan soran yok diye getiriyorlar buraya, ondan sonra burada gösteriyor gömdüğü yeri. Öldürülen komşumuz çocuk bakıyor Antalya taraflarına denildi. Ama kendisi görülmedi, arkasını da soran olmadı. İki tane kardeşi var bunun arayıp sormadılar. Nasıl öldürdün, nasıl yaptın, nasıl gömdün buraya kadar getirmişler, olayı göstertmişler. Nasıl öldürdüğünü söyletmişler burada” diye konuştu.

F.K.S’in komşusu Yusuf Eryılmaz’ın eşi ayrıca öldürülen kadının çok iyi birisi olduğunu belirterek, “Kadın çok iyi bir kadındı. Rüyalarımıza girdi kadın. İyi mezarı belli oldu da kaygısız kaldık. Çok üzüldük vallahi. Çok iyi komşuluğu vardı. Ama doyamadık komşuluğuna, hayırsız çıktı oğlan. Para derdine anasını öldürdü. Zaten anası idare ediyordu onu. Anası para veriyordu ona” dedi.



