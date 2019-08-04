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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Katı atık bertaraf tesisinde yangın - DENİZLİ

Katı atık bertaraf tesisinde yangın - DENİZLİ

- Denizli 'de katı atık bertaraf tesisinde yangın - Yangın çıkan fabrikadan detaylar Denizli 'de katı atık bertaraf tesisinde yangınDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Honaz ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı.Pınarkent Mahallesi'ndeki katı atık bertaraf tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan, tesiste daha önce çıkan yangınlarda hasar oluşmuştu.

Fabrika Katı Atık Bertaraf Tesisi 

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