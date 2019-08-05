Katı atık bertaraf tesisinde yangın (2) - DENİZLİ

- Denizli 'de katı atık bertaraf tesisinde yangın - Yangında alevlerden detaylar - Söndürme çalışmalarından detaylar Denizli 'de katı atık bertaraf tesisinde yangınDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Honaz ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı.Pınarkent Mahallesi'ndeki katı atık bertaraf tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan, tesiste daha önce çıkan yangınlarda hasar oluşmuştu.
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