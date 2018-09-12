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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Katı atık ayrıştırma tesisindeki çöpler yandı İzle

Katı atık ayrıştırma tesisindeki çöpler yandı İzle

Yanan naylon çöp yığını

Arıtma Tesisi Katı Atık Tesisi Atık Tesisi Trol 

-İtfaiyenin yangını söndürme çalışması
-Kullanılmayan katı atık tesisinin içi
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da katı atık ayrıştırma tesisinin çevresinde bulunan naylon çöpler yandı. Yangın itfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın, şehirden toplanan çöplerinin döküldüğü Urgan Mahallesindeki belediyeye ait çöplükte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışmayan katı atık ayrıştırma tesisi çevresindeki naylon çöp yığınları henüz bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın katı atık arıtma tesisinin deposuna sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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