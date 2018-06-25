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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Katar Ve Kudüs Sokaklarında Seçim Kutlaması Haberi

- Katar Ve Kudüs Sokaklarında Seçim Kutlaması Haberi

Sosyal medya

Cami Minaresi Havai Fişek 

-cami minaresi havai, fişek Yafa
-Katar sokakları kutlamalar

( DOHA ) - Katar ve Kudüs sokaklarında seçim kutlaması DOHA

- Filistin’in tarihi kenti Yafa'da ve Katar sokaklarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ardından Recep Tayyip Erdoğan’ın elde ettiği zafer dünyanın çeşitli yerlerinde coşkuyla kutlandı. Filistin’in Yafa kentinde Filistinliler, camilerin minaresinden tekbir getirip, havai fişekler atarak seçim zaferini kutladı. Katar sokaklarında toplanan Türkler de ellerindeki Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleriyle sloganlar atarak sevinç gösterisi düzenledi.

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