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( DOHA ) - Katar Ulusal Günü kutlandı DOHA



- Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani’nin katılımı ile ‘Katar Ulusal Günü’ kutlandı. Katar Emiri El Sani, ‘Katar Ulusal Günü’ etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Törene katılan Katar Emiri, muhafızları ile beraber sohbet gerçekleştirip vatandaşlarla yürüdü. Vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen El Sani, kılıç oyunu gösterilerine katıldı.

"Katar özgür kalacak" sloganlarıyla gerçekleşen kutlamalarda El Sani, Katar’a abluka uygulayan komşu ülkelere gözdağı verdi. Her yıl 18 Aralık'ta düzenlenen kutlamalar esnasında, Katar'ın kuruluşundan günümüze kadar sahip olduğu silahların sergilendiği askeri yürüyüş düzenlendi.

Katar daha önce ulusal gün kutlamalarını İngilizlerden bağımsızlıklarını aldıkları gün olan 3 Eylül 1971'in yıl dönümünde yapıyordu. Daha sonra kutlamaların tarihi, Şeyh Casim'in tahta çıktığı gün olarak değiştirildi.

