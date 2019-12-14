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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı açıldı

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı açıldı

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı açıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar’ın başkenti Doha’da yapımı tamamlanan Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı’nın açılış törenine katıldı.
Bakan Akar ve Orgeneral Güler’i Halid Bin Velid Kışlası’na gelişinde Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Attiye karşıladı. Askeri törenin ardından Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katar Savunma Bakanı el- Attiye ve Katar Genelkurmay Başkanı Ganim kurdele keserek Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı’nın açılışını gerçekleştirdi. Konferans salonunda Türk ve Katarlı personelle bir araya gelen Bakan Akar, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını ileterek başladı.
İki ülke arasındaki dostluğa dikkati çeken Bakan Akar, “Biz kara gün dostuyuz” diye konuştu.
Başarılı çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Bakan Akar, kazasız belasız hayırlı, başarılar görevler temennisini dile getirdi. Törenin sonunda Bakan Akar ve el-Attiye’nin himayelerinde iş birliği protokolü imzalandı. Karargahtaki incelemelerinin ardından Bakan Akar ve Katar Savunma Bakanı el- Attiye görüştü. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Katar Genelkurmay Başkanı Ganim de katıldı.

Açılış Töreni General Başkent 

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