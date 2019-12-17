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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Katar'ın İstanbul Başkonsolosundan 'birbirimizi güçlendiriyoruz' mesajı - İSTANBUL

Katar'ın İstanbul Başkonsolosundan 'birbirimizi güçlendiriyoruz' mesajı - İSTANBUL

Katar'ın İstanbul Başkonsolosundan "birbirimizi güçlendiriyoruz" mesajı - İSTANBUL - Resepsiyondan görüntüler - Katar'ın İstanbul Başkonsolosu Mansur bin Abdullah el Suleytin'in konuşması - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşması - Pasta kesilmesiKatar'ın İstanbul Başkonsolosundan "birbirimizi güçlendiriyoruz" mesajı - Başkonsolos Mansur bin Abdullah el Suleytin: - "Her iki ülke birbirini güçlendirip beraber hareket ederek ve aynı safta ilerleyerek yaşanmış olan bütün zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır" - "Son 4 yılda siyasi ve ekonomik olarak stratejik ortaklıklar kuruldu"İSTANBUL (AA) - Katar'ın İstanbul Başkonsolosu Mansur bin Abdullah el Suleytin, özellikle son 4 yılda yaşanan krizlerin Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendiğini belirterek, "Her iki ülke birbirini güçlendirip beraber hareket ederek ve aynı safta ilerleyerek yaşanmış olan bütün zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır." dedi.

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