Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Katar Emirinin 300 milyon dolar değerindeki yüzen sarayı Bodrum'da

Katar Emirinin 300 milyon dolar değerindeki yüzen sarayı Bodrum'da

yattan görüntü

İngiltere Güzellik Salonu Yabancı Turist Yüzme Havuzu Helikopter 

-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Lüks yatların uğrak yeri haline gelen Bodrum’a Katar Emirinin 300 milyon dolar değerindeki süper lüks yatı demirledi. Turistlerin ilgi odağı olan yata bakan bir daha baktı. Turizmin göz bebeği Bodrum, son günlerde birbirinden lüks yatları ağırlıyor. Bir hafta içerisinde Radiant ve Malta Şahini gibi süper lüks yatların geldiği ilçeye, bugün de Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin “Al Lusail” adlı yatı demirledi. Yatta yok yok 2017 yılında Almanya’da inşa edilen 123 metre boyunda ve 23 metre genişliğindeki yatın değeri 300 milyon dolar. 36 kişiye kadar konaklama imkanı sunan yat, 56 mürettebatı taşıma kapasitesine sahip. Çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip “Al Lusail”de spor salonu, asansör, yüzme havuzu, sinema, yüzme platformu, beach club, helikopter pisti, sualtı ışıkları, güzellik salonu gibi bölümler yer alıyor. Öğle saatlerinde Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirleyen yat, ihtişamıyla göz kamaştırıyor. Katar Emirinin yatın içerisinde olup olmadığı ise bilinmiyor. Yat, yerli ve yabancı turistlerin ise ilgi odağı oldu. Gemi Yanaşma İskelesi’nde görkemli yatı inceleyen İngiliz turist Marc Snowden, Kent Haber’e yaptığı açıklamada “Çok güzel, çok zarif bir yat. Bu hafta 2-3 tane süper yat gördüm. Bu gördüğüm en güzel yat. İçerisinde kim olduğunu merak ediyorum. Ben İngiltere’den Bodrum’a tatile geldim. İlk defa Bodrum’a geldim. Çok güzel bir yer, çok etkilendim. İnsanlar oldukça nazik. Hava çok güzel. Konakladığımız otel de çok güzel.” diye konuştu.
Yatın Bodrum’dan ne zaman ayrılacağı bilinmiyor.
İlgili Foto Galeriler
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'
Lekelerden Kurtulmak İsterken Genç Kızın Yüzü Yandı!Lekelerden Kurtulmak İsterken Genç Kızın Yüzü Yandı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı