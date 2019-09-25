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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Katar Emiri'nden 'Körfez'de istikrar uluslararası ihtiyaçtır' mesajı - NEW YORK Video

Katar Emiri'nden 'Körfez'de istikrar uluslararası ihtiyaçtır' mesajı - NEW YORK Video

Katar Emiri'nden "Körfez'de istikrar uluslararası ihtiyaçtır" mesajı - NEW YORK - Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'nin konuşması - Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani: - "Körfez bölgesinin stratejik önemi, burada istikrarın sağlanmasını uluslararası bir ihtiyaç haline getiriyor" - "Saldırıya maruz kalan taraf olarak, Körfez krizinin çözümünün karşılıklı saygıya ve ambargonun kaldırılmasına dayalı koşulsuz bir diyalog ile mümkün olduğu yönündeki duruşumuzun altını çiziyoruz" - "İsrail, BM'ye açıkça meydan okuyarak Filistin ve Arap topraklarını işgal etmeye, Gazze ablukasına ve Golan'daki yerleşimlerini yoğunlaştırmaya devam ediyor"NEWYORK (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Körfez'de istikrarın sağlanmasının bölgesel ve uluslararası bir ihtiyaç olduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu'nda konuşan Al Sani, "Körfez bölgesinin stratejik önemi, burada istikrarın sağlanmasını uluslararası bir ihtiyaç haline getiriyor. Biz de bu konudaki kararlı tutumumuzu yineliyoruz." dedi.
"Bazı ülkelerin Katar'a uyguladığı yasa dışı ve haksız abluka halen devam etmekte." diyen Al Sani, "Saldırıya maruz kalan taraf olarak, Körfez krizinin çözümünün karşılıklı saygıya ve ambargonun kaldırılmasına dayalı koşulsuz bir diyalog ile mümkün olduğu yönündeki duruşumuzun altını çiziyoruz. Bu abluka Körfez İşbirliği Konseyi'nin felç olmasına sebep oldu." ifadelerini kullandı.Al Sani Filistin konusunda ise, "İsrail, BM'ye açıkça meydan okuyarak, Filistin ve Arap topraklarını işgal etmeye, Gazze ablukasına ve Golan'daki yerleşimlerini yoğunlaştırmaya devam ediyor." sözlerine yer verdi.ABD yönetimine Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma çağrısı yapan Al Sani, Sudan halkının içinde bulunduğu geçiş dönemini atlatacak güce sahip olduğuna inandığını vurguladı.

Strateji Diyalog Gesi Uluslararası İsrail 

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