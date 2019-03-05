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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
- Katar Emiri, Avusturya Başbakanı Kurz İle Görüştü

- Katar Emiri, Avusturya Başbakanı Kurz İle Görüştü

- Kurz ile Al Sani el sıkışma

Amed Bakanlık Başkent 

-- Mutabakat imzalanması

( VİYANA ) - Katar Emiri, Avusturya Başbakanı Kurz ile görüştü VİYANA

- Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Viyana temasları kapsamında Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya geldi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Avusturya’nın başkenti Viyana’da temaslarını sürdürüyor. Katar Emiri, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüşmesinin ardından Başbakanlık konutunda ülkenin Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında turizm ve ekonomi alanlarında mutabakat imzalandığı belirtildi.
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