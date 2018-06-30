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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Katar’dan Gazzeli öğrencilere 50 milyon riyal yardım

- Katar’dan Gazzeli öğrencilere 50 milyon riyal yardım

törenden görüntüler

Sağlık Bakanlığı Tıbbi Malzeme Öğrenciler İşsizlik Oranı Saldırı 

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-Sağlık Bakanı Sözcüsü Eşref el Kudra ile röportaj

( GAZZE ) GAZZE

- Katar, Gazze’de eğitim gören üniversite öğrencilerine 50 milyon riyal yardımda bulundu. Yapılan yardımın takdimi için üniversitede düzenlenen törene Katar’ın Gazze’deki büyükelçisi Mohammed Al-Emadi katıldı.
Elçi Katar’ın Filistine yardımlarının devam edeceğini ve üniversiteden mezun olan öğrencilerin istihdamı konusunda çalışmalar yürüterek, bölgedeki işsizlik oranını azaltmak istediklerini ifade etti.
Üniversite yönetimi ise, yardımlardan dolayı Katar’a teşekkür ederek yapılan bağışın üniversitede eğitim gören yaklaşık 6 bin 500 kişinin faydalanacağı ifade etti.
Üniversiteye yapılan yardımın yanı sıra Katar ayrıca Gazze’deki sağlık bakanlığına da ilaç ve tıbbi malzeme konusunda yardımda bulundu. Gazze’deki Filistin sağlık bakanlığı Sözcüsü eşref El- Kudra da Katar’a teşekkür ederek, "Katar'a Filistinlilere, özellikle de Gazze sınırında İsrail askerlerinin saldırıları altında bulunanlara olan insanlara yardımından dolayı çok teşekkür ediyoruz, yapılan tıbbi yardım hastanelerde vatandaşların tedavilerinde ciddi bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı.
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