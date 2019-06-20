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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- KATAR’DAN GAZZE’DEKİ AİLELERE NAKDİ YARDIM

- KATAR’DAN GAZZE’DEKİ AİLELERE NAKDİ YARDIM

Katar, Gazze'ye yardm gönderdi

( GAZZE ) - Katar’dan Gazze’deki ailelere nakdi yardım GAZZE

Ayetler Lyon Dolar 


- Katar tarafından Gazze’ye gönderilen nakdi yardımlar, Gazze’nin Yeniden İmar Komitesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Katar tarafından Gazze’ye gönderdiği nakdi yardımlar, 100’er dolar olmak üzere 100 bin aileye takdim etti. Katar Büyükelçisi İmadi, 60 bin aileye daha yardım yapılacağını açıkladı.
Büyükelçisi İmadi, “Başka projeleri yapmak için 4 milyon dolar tahsis edilecektir” dedi.
Öte yandan Katar’ın Kudüs Büyükelçi Yardımcısı Halid Elhardan, dağıtım işlemini takip etmek ve vatandaşlarını şikayetlerini dinlemek için Gazze’ye geldi. Katar, daha önce Gazze’deki ihtiyaç sahibi olan ailelere yardım edeceğini açıkladı.

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