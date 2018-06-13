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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Katar’dan Antalya’ya direkt uçuşlar başladı

Katar’dan Antalya’ya direkt uçuşlar başladı

Uçağın su takı ile karşılanması (arşiv)

Destina İsaf Bild Apron Rektör 

-Yolcuların aprondan gelmesi
-Karanfillerle karşılanmaları
-Ferit Aksun konuşma
-Serkan Karahatay konuşma
-Kurdele ve pasta kesimi
-Havalimanı dış plan detayı

( ANTALYA ) - Katar Doha’dan Antalya’ya direkt gelen ilk uçak, geleneksel havacılık seremonisi 'su takı' ile yolcular ise karanfillerle karşılandı - Haftada iki gün karşılıklı başlayan seferlerin 30 Eylül’e kadar devam edeceği bildirildi ANTALYA

- Katar Doha’dan Antalya’ya direkt gelen ilk uçak, geleneksel havacılık seremonisi 'su takı' ile yolcular ise karanfillerle karşılandı. Katar Havayolları, Antalya’ya, Doha'dan direkt uçuşlara başladı.
Haftada 2 gün karşılıklı başlayan uçuşlar için tören düzenlendi.
Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan 144 yolcusuyla havalanan uçak, Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 Terminali’ne inişinde, itfaiye ekiplerince oluşturulan su takının altından geçti. Uçaktan iner inmez karanfillerle karşılanan Katarlı yolcuların sevinçleri dikkati çekti. "Antalya Türkiye'deki 7. rota" Katar Airways Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Müdürü Ferit Aksun, Antalya’nın 150’den fazla destinasyonu barındıran global ağlarına ekledikleri en yeni rota olduğunu kaydetti.
Antalya’nın Türkiye’deki 7’nci rotaları olduğunu kaydeden Aksun, "Bu rota sayesinde Türkiye ile Katar arasındaki bağlar güçlenecek, var olan dostluklar pekişecektir. Türkiye genelinde Ankara’da bir, İstanbul’da iki havaalanı, Adana ve Hatay’ın yanı sıra dün uçmaya başladığımız Bodrum ile 13 yıldır başarılı operasyonlar yürütüyoruz. Antalya ile birlikte Türkiye’ye haftalık uçuş sayımızı 48’e çıkarıyoruz. Türkiye iş ve eğlence amaçlı seyahat eden müşterilerimiz arasında popülerliğini arttırmakta, zengin kültürü ve misafirperverliği ile yolcularımızı çekiyor" dedi.
"4 mevsim uçuş isteği" Fraport TAV Ticaret ve Pazarlama Direktörü Serkan Karahatay, Katar Airways'e güvenlerinden dolayı teşekkür etti. Bundan sonraki dönemde 4 mevsimin yaşandığı Antalya’ya her dönem uçmalarını isteyen Karahatay, "En büyük hayalimiz bu. Bu uçuşların gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uçuşlar Antalya’mıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Karşılama törenine Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ataş, Fraport TAV Ticaret ve Pazarlama Direktörü Serkan Karahatay, Katar Airways Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Müdürü Ferit Aksun ve diğer yetkililer katıldı.
Törende açılış kurdelesi ve pasta da kesildi. Uçuş seferlerinin 30 Eylül'e kadar karşılıklı devam edeceği bildirildi.

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