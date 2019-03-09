Katar'da '3. Uluslararası Uçurtma Festivali' - DOHA Video
Katar'da "3. Uluslararası Uçurtma Festivali" - DOHA
: - Uçurtma festivaline katılanların gökyüzündeki uçurtmaları seyretmesi - Aspire parkında düzenlenen festivale katılanlarDOHA - Katar'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Uçurtma Festivali" 18 farklı ülkeden 80 yarışmacının katılımı ile gerçekleşti. Katılımcılar "En iyi tasarım ve yenilik" "En uzun" ve "En büyük" uçurtma dallarında yarıştı. Aspire parkında düzenlenen festivale Katarlılar yoğun ilgi gösterdi.6 Mart'ta başlayan festival 9 Mart'a kadar devam edecek.
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