Katalonya'da polisle göstericiler arasında arbede - BARSELONA
- Polisle göstericiler arasında yaşanan arbededen detaylar - Merkezi hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısını Barselona'da yapmasını protesto etmek isteyen bağımsızlık yanlıları, polis tarafından engellendi. Zaman zaman iki taraf arasında arbede yaşanıyor.Diğer yandan Bakanlar Kurulunun Barselona'da yapılmasının " İspanya 'nın Katalonya'ya karşı bir provokasyonu" olduğu iddiasıyla Barselona'daki öğrenci dernekleri de derse girmeme çağrısı yaptı. Bazı sendikalar da gün içinde iki saat iş durdurma eylemi yapacağını açıkladı. Bakanlar Kurulunu protesto gösterilerinde güvenliği ve düzeni sağlamak için İspanya ulusal polisi, jandarma ve Katalonya yerel polisinden toplam 9 bin güvenlik görevlisi, Barselona'ya gönderildi. İspanya ulusal polisi ile Katalonya yerel polisinin ilk kez birlikte çalışacakları kaydedildi.