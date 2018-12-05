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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kastamonulu Müslüm Baba ‘Müslüm’ filmini izledi

Kastamonulu Müslüm Baba ‘Müslüm’ filmini izledi

Müslüm filminin izlenmesi

Kanyon Şelale Hatıra Fotoğrafı Sinema Salonu 

-Vatandaşların fotoğraf çektirmesi
-Röportaj

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Müslüm Gürses’e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ali Subaşı, ‘Müslüm’ filmini izlemeye geldi. Müslüm Gürses’e benzediği için Ali Subaşı’na, filmi izlemeye gelenler büyük ilgi gösterdi. 2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses’in hayatının konu edindiği ‘Müslüm’ filmini izlemeye gelen Ali Subaşı’na, filmi izlemeye gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, Müslüm Gürses’e benzediği için Ali Subaşı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kastamonu’da Barutçuoğlu Alışveriş Merkezi'nde bulunan sinema salonunda ‘Müslüm’ filmini izleyen Ali Subaşı, filmden çok etkilendiğini ve ağladığını söyledi.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyü nüfusuna kayıtlı olduğunu belirten ve Müslüm Gürses’e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ali Subaşı, “20 yıldır turizm ile uğraşıyorum. Pınarbaşı Kaymakamımız Halil İbrahim Demirçin ile Belediye Başkanımız Mehmet Yılmaz gelip Müslüm filmini izlemeye gidelim dediler. Bizlerde kalkıp filmi izlemeye geldik. Ben, Müslüm Gürses’i çok severim. Benzerliğimiz tesadüf, o Urfalı, ben Kastamonulu oluyorum” dedi.
Filmi çok güzel ve etkileyici bulduğunu söyleyen Ali Subaşı, “Film, beni çok etkiledi. Çok güzel bir film yapmışlar. Beni, Müslüm Gürses’e benzetenler çok oluyor. Benimle fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Bizlerde kırmadık, fotoğraf çektirdik. Zaten bu fotoğraf yüzüne bir yere gidemiyorum. Hele İstanbul gibi büyük şehirlere gittiğimde üzerime de bazen beyaz takımlar giyiyorum. Yolda yürüyemiyorum bile, baba diye kucaklarını açıp sarılanlar oluyor. Sonra benim, Müslüm Gürses olmadığımın farkına varıyorlar” ifadelerini kullandı. Müslüm Gürses’e benzeyen Ali Subaşı, filmi ilk kez izlemeye geldiğini ve izlerken ağladığını aynı zamanda da çok duygulandığını kaydetti.
Subaşı, film arasında da vatandaşların kendisine yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.
Müslüm filmini izlemeye gelen ve Müslüm Gürses’e benzeyen şahısla hatıra fotoğrafı çektiren Enes Çobanoğlu da, “Müslüm filmine gelmiştim. Müslüm Gürses’e çok benzeyen abiyi görünce de çok sevindim, mutlu oldum, heyecanlandım. Müslüm Gürses’e çok benziyor, sanki aynı o. Hiç kıyaslayamıyorum, aynısı gibi duruyor. Filmi çok güzel buldum” diye konuştu.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz ise, kanyonları, şelaleleri ve mağaralarıyla ünlü Pınarbaşı ilçesinden ‘Müslüm’ filmini izlemeye geldiklerini belirterek, “Müslüm Gürses’e çok benzeyen Ali Bey ile filmi izlemeye geldik. Hem kendimiz hem de Müslüm Gürses’e çok benzeyen Ali Beyin filmi izlemesi için birlikte geldik. Çokta güzel oldu. Ali Beyde bu durumdan çok memnun kaldı. Ünlü bir ilçe olan Pınarbaşı’ndan bu kadar ünlü birisine benzeyen birisinin olması bizler içinde bir gurur kaynağı oldu. Müslüm Gürses’in vefat ettiği gün Ali Bey, Pınarbaşı ilçesinde helva yaptırıp dağıttırdı. Bizi, o zamanda çok duygulandırmıştı şimdi de duygulandırdı. Kendisi de çok benziyor Müslüm Gürses’e. Onun için Ali Bey'e de teşekkür ediyoruz, kendisini bazen bu şekilde etkinliklere götürüyoruz” şeklinde konuştu.

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