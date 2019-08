Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu

-Karaca’nın ilçe girişinde yaptığı kısa konuşma

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Hayalini kurduğu Dünya Barış Ormanları Projesini hayata geçirmek için işinden istifa eden 29 yaşındaki gezgin Yunus Emre Karaca otostopla Şırnak’ın Cizre ilçesine geldi. Kastamonu’nun Tosya ilçesi Çifter köyü nüfusuna kayıtlı Yunus Emre Karaca, Aydın ilinde çalıştığı büyük bir firmadaki yöneticilik görevini ve her şeyini geride bırakarak hayallerinin peşinde yollara düştü. Sosyal farkındalık oluşturma ve bu kapsamında Dünya Barış Ormanları (World Peace Forests) Projesi ile doğum gününde hayatında o güne kadar kazandığı her şeyi geride bırakarak yola çıktı. Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari'yi otostop çekerek gezen ve ziyaret ettiği illerde fidan diken Yunus Emre Karaca’nın son durağı Şırnak’ın Cizre İlçesi oldu. Otostop çekerek kente gelen ve Dünya Barış Ormanları Projesini gerçekleştirip Siirt’e geçecek olan Yunus Emre Karaca, aynı zamanda arkeolog olduğu için geldiği yerlerin tarihi ve turistlik yerlerinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak o bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor. Bu yola çıkmadan önce Aydın'daki işinde istifa edip tüm kıyafetlerini Kızılay’a, kitaplarını ise halk kütüphanesine bağışlayarak bir sırt çantası ile yola çıktığını dile getiren Karaca, insanın hayalleri ve hedefleri için yaşadığını, kendisinin de bu hayalleri ve hedefleri gerçekleştirmek için bu yol çıktığını söyledi.



Karaca, “Otostopla dünyayı ve Türkiye’yi geziyorum. Dünya Barış Ormanları Projesi ile gittiğim yerlerde yöre halkı ile ağaç dikiyorum. Şuan projemi Cizre’de gerçekleştirdim, bunun içinde çok mutluyum. 3-4 gündür Cizre’deyim ve arkeolog olduğum içinde burayı çok benimsedim, çok güzel bir yer. Burada kaldığım süre içerisinde Kırmızı Medrese, Nuh Nebi Cami, Nuh Peygamber Türbesi, Ulu Cami, Mem-u Zin Türbesi, Mem-u Zin Türbesi Zindanı, tarihi Cizre Kalesi gibi birçok tarihi kültürel yerleri gezdim. Ben istiyorum ki insanlarda gelip buraları gezsin. Karadeniz’den, Ege’den ve Türkiye’nin her yerinden buralara insanlar gelsin. Çünkü ben buraya Hakkari’den otostop yaparak geldim. Buradan da Siirt tarafına doğru devam edeceğim. Benim otostopla gelebildiğim yerler insanlar arabalarıyla, otobüsle, uçakla çok rahat gelebilirler. Türkiye’nin batısını herkes geziyor ben istiyorum ki buralara da insanların gelip görmesidir. Çünkü buralarda hiçbir sıkıntı yok ve huzur dolu yerler. Buradaki insanlar çok iyi ve sizi de en iyi şekilde misafir edeceklerdir. Beni de buradaki insanlar misafir ediyor. Bu anlamda da burada projemi gerçekleştirdiğim içinde mutluyum” dedi.

Cizre’de halkın kendisini çok iyi karşıladığını ifade eden Karaca, “Buraya geldiğim zaman buranın halkı beni çok iyi karşıladı. Hem gezgin olduğum için hem de buralı olmadığım için kendi örf ve adetlerini göstermek amacıyla beni evlerinde misafir ettiler. Birlikte yemek yedik, Dicle Nehri kenarında çay içip yöresel düğünlerine katılıp halay çektim. Gerçekten buranın halkı çok iyi ve misafirperver bir halk. Herkesin gelip Cizre’yi görmesi gerekiyor çünkü burası Dicle’nin aktığı bir yer. Suyun aktığı yerde kültür ve medeniyet vardır. Cizre’de hem kültür hem de medeniyet var. Herkesin gelip buraları gezip görmesini tavsiye ederim” diye konuştu.

Dünya Barış Ormanları Projesini gerçekleştirmek için medeniyet şehri Cizre’de bir hafta boyunca kalan Kastamonulu gezgin Yunus Emre Karaca, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezip, medrese öğrencileri ile kırmızı medrese bahçesinde ağaç dikti. İlçedeki tarihi sokakları gezip buranın manevi havasını soluyan Karaca, on birinci projesini gerçekleştirmek üzere Siirt’e doğru otostop yaparak yola çıktı.