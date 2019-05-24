Kastamonu’ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

-Vatandaşların araçlarını benzinliğe çekmesi



( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu’da ceviz büklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışı nedeniyle araç sahipleri, araçlarını doludan korumak için benzin istasyonları ile kapalı alanları doldururken, bazıları ise halı ile araçlarını korumaya çalıştı. Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü, Kastamonu’da dolu yağışının beklendiğini açıkladı.

Bunun üzerine Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesi, anons yaparak ve cep telefonlarına mesaj göndererek vatandaşları dolu yağışına karşı tedbirli olmaları noktasında uyardı. Uyarı üzerine çok sayıda araç sahibi, araçlarını koruyabilmek için kapalı alanları tercih etti. Kapalı alanların dolması üzerine sürücüler, araçlarını benzinliklere çekti. Buralarında dolması üzerine araç sahipleri, kilim, halı, karton gibi malzemelerle araçlarını kaplayarak dolu yağışına karşı korumaya çalıştı. Dolu yağışı, Kastamonu’da il genelinde etkili oldu. Çok sayıda ekili arazi ile meyve ağaçları dolu yağışı nedeniyle zarar gördü. Dolu yağışı bir süre sonra yerini yağmura bıraktı.

