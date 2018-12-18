Kastamonu, Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanını Kırgızistan’a devretti

-Madalyonun teslim edilmesi

-Konuşmalar

-Hediye takdimi



( KASTAMONU )- TÜRKSOY’un Daimi Konsey Toplantısı sona erdi KASTAMONU



- Kastamonu’da tarihi bir otelde gerçekleştirilen 36. Dönem TÜRKSOY Daimi Konsey Toplantısı sona erdi. Buna göre Kastamonu, Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanını Kırgızistan’ın Oş şehrine devretti. Kastamonu’da tarihi bir otelde yapılan 36. Dönem Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konsey Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Kastamonu, Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanını Kırgızistan’ın Oş şehrine devretti. Devir ile ilgili imza töreni ise tarihi otelde gerçekleştirildi.

İmza törenine Türk Dünyası ülkelerinin temsilcileri katıldı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “36. Dönem TÜRKSOY Daimi Konsey Toplantısı’nda alınan kararların imza kısmını da burada gerçekleştirdik. Biz, artık koordinasyon görevimizi Kırgızistan’a devretmiş oluyoruz. Bundan sonraki toplantı Kırgızistan’ın Oş şehrinde olacak. İnşallah hep beraber orada buluşacağız” dedi.

2019 yılının Türk Dünyasında Aşık Veysel yılı ilan edildiğini açıklayan Bakan Ersoy, “Konsept olarak Aşık Veysel yılı ilan edildi ama Şeyh Şa’ban-ı Veli Hazretleriyle ilgili önümüzdeki yıl kongre, çalıştay gibi çalışlarda olacak” diye konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, 2019 yılında Türk Dünyasının Kültür Başkenti Kırgızistan’ın Oş şehri olduğunu belirterek, “Hepinizi Kırgızistan’daki etkinliklere davet ediyoruz. Şeyh Şa’ban-ı Veli Hazretlerinin vuslatının 45’inci yıldönümü nedeniyle Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş’ta büyük bir konferans yapılacak. Türk Akademisi, TÜRKSOY ve Kastamonu heyeti ile birlikte bu konferans gerçekleştirilecek” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, Türk Dünyasını Kültür Başkenti sembolü Kırgızistan Kültür, Bilim ve Turizm Bakan Yardımcısı Baktıbek Sekimov’a takdim etti. Ayrıca törende Türk Dünyası ülkelerinin temsilcileri tarafından Bakan Ersoy’a, Vali Karadeniz’e, Başkan Babaş’a çeşitli hediyeler takdim ettiler. Programın sonunda Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bakan Ersoy, beraberindeki heyetle birlikte tarihi Atabeygazi Camii, 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Çalışmaları ve Türkiye'nin en büyük ahşap konaklarından olan ecdat yadigarı Şeyhoğlu Konağı'nda incelemelerde bulundu.

