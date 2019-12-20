Kastamonu Taşköprü’de arazi anlaşmazlığı ölümle bitti: 3 ölü, 1 yaralı

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( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde meydana gelen olayda aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Taşköprü ilçesine bağlı Kızılcaören köyü nüfusuna kayıtlı iki aile arasında bir süredir devam eden arazi anlaşmazlığı, tarafları bu gün ilçeye bağlı Alatarla köyünde tekrar karşı karşıya getirdi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan taraflar bir iş yerinin önünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine husumetli olan taraflar birbirlerine ateş etmeye başladı.

Olayda aynı aileden Süleyman Doğan, Namık Doğan ve Ertan Doğan hayatını kaybetti. İhsan Doğan ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. olaya karıştıkları iddiası ile A.Y ve K.Y. Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taşköprü Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



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