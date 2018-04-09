Kastamonu Şeker Fabrikasında çalışan taşeron işçiler kadro istiyor Haberi

-İşçilerin görüntülenmesi

-Detaylar



( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu Şeker Fabrikasında çalışan taşeron işçiler, fabrika önünde basın açıklamasında bulundu. Fabrikada çalışan taşeron işçiler adına açıklamayı taşeron işçisi Hülya Ekici okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seslerini duyacağına inandıklarını söylene Hülya Ekici, “Hatırlarsanız 2 yıl önce dönemin Başbakanı, asıl iş yardımcı iş ayrımı olmadan kamuda çalışan tüm taşeron işçilere kadro müjdesi vermişti. Bu müjde ile belirsizlik içerisinde çalışan biz taşeronlar, bu sıkıntılı çalışma sisteminden kurtulacağımızı, günü geldiğinde ekmeğimizin elimizden alınma ihtimalinin kalmayacağını ve artık haklarımızın verileceğini düşünerek çok sevinmiştik. 2 yıldır süre gelen sabırlı ve umutlu bekleyişimizin sonunda 5 Aralık 2017 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Kamuda taşeron sorununu bitiriyoruz, artık bu aradaki komisyonlar, taşeronlar ortadan kalkıyor' açıklamasıyla mutlu son yaşadığımızı düşünerek birbirimize 'Hayırlı olsun' dileklerimizi bile iletmiştik. Cumhurbaşkanımızın bu sözlerine güvenerek gelecek planları yaptık ve dolayısıyla çeşitli borçlar altına girdik. Eşlerimiz çocuklarımız da bizlerle beraber rahat bir nefes aldı. Çünkü artık söz verilmişti” dedi.

Ancak 24 Aralık 2017 tarihli ve 696 sayılı KHK ile büyük bir şok yaşadıklarını ifade eden Hülya Ekici, “Kadro alamamıştık ama taşeron olarak çalışmaya devam edecektik en azından. Bütün bunların üzerine Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi haberleri ile bir kez daha yıkıldık. Sonuç olarak belirsizlikleri tam anlamıyla giderilemeyen taşeron sistem yüzünden kadro beklerken işsiz kalmakla karşı kaşıya bırakılmıştık. Çünkü şu an ki pozisyonumuzda çalıştığımız kamu kurumunda çalışıyor olarak görünmüyoruz aslında. Bu yüzden Şeker Fabrikası çalışanlarına yapılan atıfları üzerimize alınmalı mıyız alınmamalı mıyız bunu bile bilemez bir durumdayız artık. Takdir edersiniz ki içinde bulunduğumuz durum büyük bir mağduriyettir” diye konuştu.

Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesinde sürekli çalışan yaklaşık olarak toplam 10 bin taşeronun da mağdur edilmeden devlet bünyesinde istihdam edilmesini istediklerini söyleyen Ekici, “Umutlarımız 1 milyondan fazla taşeron çalışanını sevindirerek kadroya alan devletimiz şu an Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesinde sürekli çalışan yaklaşık olarak toplam 10.000 taşeronun da mağdur edilmeden devlet bünyesinde istihdam edilmesidir. Çünkü bizler de yıllardır devletimizin hizmetindeyiz, kamuda çalışmış ve kadrolarına kavuşan diğer taşeron arkadaşlarımız gibi artık bizim de yüzümüz gülsün istiyoruz. Devletimizin bizleri de aynı işleri yaptığımız kadrolu çalışma arkadaşlarımız olan işçi ve memurlardan ayırmadan kendi bünyesinde çalıştırmaya devam edeceğine ve mağdur etmeyeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Kastamonu Şeker Fabrikasının özelleştirme sürecinde olduğunu hatırlatan Hülya Ekici, şunları kaydetti: “Biz bu kurumda 12 ay sürekli çalışan ve KİT’lere kadro verilmemesinden dolayı mağdur edilen 95 kişiyiz. Özelleştirme İdaresi ve yetkili ağızlardan açıklamalar yapılıyor ancak bu açıklamaların hiçbirinde taşeron işçilerinin adı geçmiyor, çalışanlar mağdur edilmeyecek denildiği halde bizleri hiç kimse görmüyor ve duymuyor. Bizimde bakmakla yükümlü olduğumuz ailelerimiz, çocuklarımız, gelecekle ilgili hayallerimiz var ama bunların hepsi bir çırpıda silinip atılıyor mademki çalışanlar mağdur olamayacak deniliyor, bizleri de mağdur etmeyin. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükumetimizin adalet ve hakkaniyet konusundaki hassasiyetine güveniyor, yetkili ağızlardan resmi bir açıklama yapılmasını bekliyor ve gereğinin yapılmasını arz ediyoruz” Açıklamanın ardından taşeron çalışan işçiler, olaysız bir şekilde dağıldı.

