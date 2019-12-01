Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor Haberi



- Kastamonu-Çatalzeytin karayolu Yaralıgöz Dağı mevkiinde kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde bölgeyi beyaza bürüdü. Yaralıgöz Dağı'nda kar yağışı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi. Yola tedbirsiz çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bu arada Karayolları karla mücadele ekipleri de kar mesaisine başlamış oldu.



loading...