Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor Haberi

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor Haberi

Yaralıgöz Dağı'nda başlayan kar yağışından görüntüler

( KASTAMONU ) KASTAMONU

Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Kastamonu-Çatalzeytin karayolu Yaralıgöz Dağı mevkiinde kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde bölgeyi beyaza bürüdü. Yaralıgöz Dağı'nda kar yağışı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi. Yola tedbirsiz çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bu arada Karayolları karla mücadele ekipleri de kar mesaisine başlamış oldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı