Kastamonu Havalimanı'nın açılışının 5’inci yılı, pasta kesilerek kutlandı

-Konuşmalar

-Detaylar



( KASTAMONU -HD) KASTAMONU



- 5 Temmuz 2013 tarihinde ilk tarifeli uçağın iniş yapmasının üzerinden 5 yıl geçmesi hesabiyle Kastamonu Havalimanında pasta kesilerek kutlama yapıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak, açılışının 5’nci yıl dönümünde Kastamonu Havalimanı’na ziyarette bulundu. Funda Ocak, ziyaretinde Kastamonu Havalimanı Çevre Drenajının ve Şevlerinin Rehabilitasyonu Projesindeki çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Ardından Vali Yaşar Karadeniz, DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, iş adamı Hüseyin Üster’in de katılımıyla Kastamonu Havalimanına ilk tarifeli seferin düzenlenmesinin 5’inci yıl dönümü nedeniyle pasta kesildi. Pasta kesimi öncesinde açıklamada bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak, “Kastamonu Havalimanının 5’inci yılını kutluyoruz. Kastamonu Havalimanı bir hayaldi ama gerçek oldu Allah’ı şükürler olsun. Bugün 200 bin yolcuyu daha devirme hedefiyle inşallah ileriye yönelik canlı ve güzel ülkemize beklenen bir havalimanı olması umudundayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, nice inşallah 5 yıllar daha diliyorum” dedi.

Vali Yaşar Karadeniz ise, “Havalimanı yapılırken öncelikle İl Özel İdaremizin ve diğer ilgili kurumlarımızın Kastamonu Havalimanı için büyük fedakarlıkları olmuş. Ama sonuçta bugün Kastamonu’nun önemli bir tesisi haline gelmiş. Ayrıca havalimanına da sahip olmuş. Bugün geldiğimiz noktada her geçen yıl bir önceki yıla göre yolcu sayısını arttırarak devam ediyor. İnşallah bundan sonrada bu sayı gittikçe artacak. 100 bin yolcu sayısını da inşallah devirecek ve bundan sonrada 200 bin sayısını hedef çıta olarak koymuş olacağız” diye konuştu.

İl Özel İdaresinin Kastamonu Havalimanı'nı her şeyiyle üstlenen kurum olduğunu belirten Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan da, “İl Özel İdaresinin Kastamonu bünyesinde yapmış olduğu en büyük projedir. Aynı zamanda Türkiye’de hava limanı yapan tek İl Özel İdaredir. Dolayısıyla biz, bununla gurur duyuyoruz. Ama bunların ötesinde daha da önemlisi bir ilin havalimanını olması demek o ilin bütün kendi potansiyellerini Dünya ile buluşturması demektir. Bu havalimanı sayesinde turizmle, orman envaliyle, hakikaten gizli kalmış, kendini tanıtamamış perde arkasında kalmış bir Kastamonu’yu, bu havalimanı sayesinde perdenin önüne çekmiş olduk. Bu sayede Kastamonu, Türkiye’ye kendisini tanıtabilmiştir. Kendi potansiyellerini Türkiye’ye tanıtabilmiştir. Şu anda amaç bütün potansiyellerini dünyaya tanıtabilmektir” ifadelerini kullandı. Hedeflerinin 200 bin yolcu sayısına ulaşmak olduğunu söyleyen Karahasan, şöyle konuştu: “Havalimanına 100 bin hedef konmuştu, 100 bin hedefi 5 yıl içerisinde geçildi. Şimdi 200 bin, daha sonrasında da 500 bin yolcu hedefimiz bulunuyor. Biz, inşallah bu havalimanını büyüterek Kastamonu’yu da buna bağlı olarak tanıtarak geliştireceğiz.” Ulaştırma Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi Metin Tiraki de, Kastamonu Havalimanının kuruluş aşamasından bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederek, DHMİ Genel Müdürü Ocak’a Türk Bayraklı saat hediye etti. Konuşmaların ardından pasta kesilerek davetlilere ikram edildi.

