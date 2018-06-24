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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Kastamonu'da yangın

Kastamonu'da yangın

- - Yangından detay - İtfaiye araçlarından detay - Vatandaşlardan detay - Daday ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve ambarla 2 ahır ve odunluk yandı, dumandan etkilenen bir kişi hastanede tedavi altına alındıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve ambarla, 2 ahır ve odunluk yandı. Dumandan etkilenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Değirmenözü köyü Topaloğlu Mahallesi'nde Mustafa Kayalı'ya ait evde yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın, Ali Osman Topaloğlu ve Nurettin Topaloğlu'nun evlerine de sıçradı.Yangın, Daday, Devrekani ve Azdavay'dan gelen itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin müdahalesiyle söndürüldü.3 ev ve ambarla, 2 ahır ve odunluğun kullanılamaz hale geldiği yangında, Mustafa Kayalı ve Ali Osman Topaloğlu'na ait 2 buzağı telef oldu.Yangın sırasında dumandan etkilenen Selim Özdemir (15) 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Hastane Barla 

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