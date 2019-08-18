Kastamonu'da Tuğçe Kandemir konserinde evlenme teklifi Haberi

-TUĞÇE KANDEMİR SARIMSAKTAN TAÇ TAKILMASI

-SAHNEDE EVLİLİK TEKLİFİ

-TUĞÇE KANDEMİR PERFORMANSI



( KASTAMONU )- Tuğçe Kandemir'e Taşköprü'de sarımsaktan taç takıldı KASTAMONU



- Bu yıl 33. düzenlenen Uluslararası Taşköprü kültür ve sarımsak festivalinde sahne alan ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir Konser meydanını dolduran Taşköprülülere unutulmaz bir gece yaşattı. ‘Bu Benim Öyküm’ şarkısıyla çıkış yapıp milyonların beğenisini kazanan Tuğçe Kandemir, Taşköprü Sarımsak Festivalinde konser verdi. Binlerce kişinin Kandemir’in şarkılarına eşlik ettiği gecede yağan yağmura aldırmayan Taşköprülüler konser bitimine kadar alanı terk etmedi. Tuğçe Kandemir konserinde evlilik teklifi Konserin devam ettiği sırasında, Kastamonu'lu Burak Dobak sevgilisi Eda Oruçoğlu'na konser alanını dolduran binlerce kişinin önünde evlilik teklif etmek isteyince Kandemir bu ricayı kırmadı. Seyircilerden de destek isteyerek Burak'a yardımcı olan Tuğçe Kandemir, teklifin evetle sonuçlanmasıyla birlikte sahnede renkli görüntüler oluşturdu. Kandemir'e Sarımsaktan Taç Konserin sonuna doğru Taşköprü Belediyesince Tuğçe Kandemir'e plaket ve çeşitli hediyelerin takdim edildiği sırada Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal tarafından daha önceden hazırlanmış sarımsaktan örülmüş taç Kandemire kafasına takıldı. Kandemir'de sarımsak tacı ile objektiflere poz verdi. Tuğçe Kandemir'den önce Bilal Sonses'te konser verdi. Sosyal medyada paylaştığı şarkılarla ünlenen sonrasında profesyonel müzik hayatına adım atan Sonses, Taşköprülülere müzik dolu bir akşam yaşattı. Ön sıralarda yer alan genç kız hayranları Bilal Sonses'e seslerini zaman zaman duyurmaya çalıştı. Sonses'te onlara şarkı aralarında cevap vererek mutlu etti. Konserin ardından kısa bir açıklma yapan Bilal Sonses "Harikaydı unutamayacağım bir geceydi ben yağmur yağdığında dedim herhalde gidecekler kimse kalmayacak ama maşallah çok güzel bir kalabalık vardı bende çok eylendim inşallah onlarda eğlenmiştir ayrıca Taşköprü sarımsağını da aldım eve götürüyorum denedikten sonra tekrar görüşlerimi bildireceğim ama çok methini duydum" dedi.



