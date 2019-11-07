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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kastamonu’da traktör ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’da traktör ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Kaza yerinden görüntü alınması

Jandarma 

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi
-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkisinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkisinde Hüseyin Tüysüzoğlu (42) idaresindeki 37 BG 484 plakalı minibüs, önünde seyreden Şükrü Gedik (58) yönetimindeki 37 AY 691 plakalı traktöre çarptı. Kazada yaralanan traktör ve minibüs sürücüleri, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. (Vİ-GY
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