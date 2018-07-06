Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Kastamonu'da trafik kazaları: 5 yaralı

Kastamonu'da trafik kazaları: 5 yaralı

- Kastamonu Taşköprü karayolu Dere köyü mevkisindeki kaza yeri - Kazaya karışan otomobillerden detaylar - - Trafik polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kastamonu Taşköprü karayolu Dere köyü mevkisinde Nazım Kalenderoğlu (65) idaresindeki 37 AT 310 plakalı otomobil ile Muhammet Özer (29) yönetimindeki 06 EB 326 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada sürücüler ile Çagrı Kalenderoğlu (15) yaralandı.112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nazım Kalenderoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.Öte yandan, Taşköprü ilçesi Çayırcık köyü mevkisinde Hüseyin Arıkan (63) yönetimindeki 57 DE 402 plakalı traktörle Mustafa Emer idaresindeki 34 PH 6720 plakalı minibüs çarpıştı.Kazada traktör sürücüsü ile traktörde bulunan Ahmet Arıkan (26) yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı