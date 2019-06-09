Kastamonu’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı İzle

-Ölen şahsın fotoğrafı



( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu’da gençler arasında laf atma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İsfendiyar Mahallesi Saat Kulesi Mevkiinde iki grup arasında iddialara göre laf atma suretiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir araç içerisinden rastgele açılan ateş sonrasında tabancadan seken kurşunun isabet ettiği 28 yaşındaki Cevat Ahatoğlu ile yanında bulunan Mert G. ve Nuray D, yaralandı. Yaralılardan Mert G. ile Nuray D, kendi imkanlarıyla Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine giderken, Cevat Ahatoğlu ise olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Cevat Ahatoğlu hayatını kaybetti. Ahatoğlu’nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Ayrıca silahlı saldırıda olay yerinde bulunan S.D. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri, silahlı saldırı olayına karıştığı ileri sürülen A.Ş. ile aynı araçta bulunan arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

